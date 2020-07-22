Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Нацбанка его глава Кирилл Шевченко.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба регулятора.

Гелетий получил высшее образование во Львовском национальном университете им. И.Франко. В 2003 году прошел учебный курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" в Карлтонском университете и Университете Оттавы (Канада). После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 гг. прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.

Предшественник 40-летнего Гелетия на посту Олег Чурий прекратит выполнение своих полномочий с 23 июля в связи с завершением их срока и освобождением от должности.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка ", - отметил Шевченко.

Председатель Нацбанка также прокомментировал прекращение полномочий Чурия.

"Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет преобразился. Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществлены реформы", - сказал Шевченко.

Напомним, Шевченко возглавил НБУ шесть дней назад.

"Страна" рассказывала, какие приоритеты работы Нацбанка считает для себя важными новый глава.