Замом нового главы НБУ вместо Чурия стал экономист Гелетий
Совет Национального банка Украины назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетия. Кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Нацбанка его глава Кирилл Шевченко.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба регулятора.
Гелетий получил высшее образование во Львовском национальном университете им. И.Франко. В 2003 году прошел учебный курс по международной программе "Торговая политика и коммерческая дипломатия" в Карлтонском университете и Университете Оттавы (Канада). После завершения учебы работал в Национальном банке Украины, где в течение 2003-2015 гг. прошел путь от экономиста I категории до руководителя подразделения в структуре банковского надзора.
Предшественник 40-летнего Гелетия на посту Олег Чурий прекратит выполнение своих полномочий с 23 июля в связи с завершением их срока и освобождением от должности.
"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка ", - отметил Шевченко.
Председатель Нацбанка также прокомментировал прекращение полномочий Чурия.
"Я убежден, что украинский финансовый рынок за последние пять лет преобразился. Он стал более надежным, современным и прозрачным. Наконец он становится частью мировой финансовой системы. Все это свидетельствует, что Национальный банк может проводить настоящие реформы, от которых выиграет и бизнес, и граждане. Я лично очень давно знаю и уважаю Олега Чурия как профессионала и искренне благодарю за весомый вклад и осуществлены реформы", - сказал Шевченко.
Напомним, Шевченко возглавил НБУ шесть дней назад.
"Страна" рассказывала, какие приоритеты работы Нацбанка считает для себя важными новый глава.