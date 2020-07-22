Ученые в Германии хотят выяснить, как минимизировать риски распространения Covid-19 при проведении массовых мероприятий в закрытых помещениях. Для этого в конце августа они проведут концерт, участие в котором примут 4 тысячи здоровых человек.

Об этом сообщает IFLScience.

Мероприятие должно состояться в Лейпциге 22 августа. Все гости за 48 часов до его начала пройдут тест на коронавирус. К эксперименту допустят только тех, у кого он окажется негативным.

Участникам, которым будет от 18 до 50 лет, выдадут респираторы FFP2 и флуоресцентные антисептики. Благодаря последним эксперты смогут отследить поверхности, которых касались чаще всего.

Также у волонтеров будут электронные устройства, которые будут сообщать о продолжительности, частоте контактов, а также о соблюдении дистанции. Данные с них соберут и создадут компьютерную модель, которая поможет понять, как вирус передается от человека к человеку.

Во время эксперимента разыграют три сценария:

Первый смоделирует человеческое взаимодействие до пандемии. 4 тысячи участников в ходе эксперимента все равно обяжут надеть защитные маски.

Второй. Вход и передвижение участников будет контролироваться: между ними будет больше дистанции и они тщательно будут соблюдать требования гигиены. В этом варианте также примут участие 4 000 человек.

Третий. Участники будут соблюдать дистанцию 1,5 метра. Здесь будут привлечены 2 000 волонтеров.

Напомним, в США экспериментальная вакцина выдала мощный ответ против Covid-19 у всех добровольцев.

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