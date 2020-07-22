Двоих сотрудников полиции заподозрили в выбивании признания у в умышленном убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований в среду, 22 июля.

Так, начальнику и заместителю начальника одного из секторов Желтоводского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщили о подозрении в превышении власти с применением насилия.

В данный момент решается вопрос об их аресте и отстранении от должностей.

Если их вины будет доказана, то им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

"Следствием установлено, что в июне 2020 года полицейские, расследуя гибель жителя Желтых Вод от взрыва боевого запаса, пригласили в отдел полиции гражданина, который в момент взрыва находился недалеко от места происшествия.

В помещении отдела полиции правоохранители посадили потерпевшего на стул и начали "выбивать" признание в умышленном убийстве. Последний, в свою очередь, категорически отрицал причастность к происшествию и настаивал, что был лишь свидетелем трагедии.

Заставляя признать вину полицейские нанесли потерпевшему более 20 ударов, причинив многочисленные травмы, по заключению судебно-медицинской экспертизы телесными повреждениями средней степени тяжести", - говорится в сообщении ГБР.

Напомним, в конце мая в городе Кагарлык Киевской области расформировали отделение полиции после того, как двое сотрудников отделения избили и изнасиловали 26-летнюю девушку, которую доставили туда для дачи разъяснений по поводу краж.

Ранее "Страна" подробно писала о зверских пытках в кагарлыкском отделении полиции в ночь с 23 на 24 мая.