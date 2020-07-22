Служба безопасности Украины получила из больницы документы, в соответствии с которыми на луцкого террориста Максима Кривоша писали заявление с требованием пройти психиатрическое обследование.

Об этом "Стране" сообщил источник в СБУ.

Также известно, что до сих пор сотрудникам спецслужбы не удалось пообщаться с супругой захватчика заложников.

Кроме того, СБУ подтвердила информацию, что, по данным соседей Кривоша, он издевался над женой и сыном.

Напомним, во вторник, 21 июля, Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке. Он удерживал 13 человек больше 12 часов. В итоге террорист сдался. "Страна" подробно описывала, как это было.

Также мы писали, что после инцидента в сети обсуждаются версии произошедшего. "Страна" писала о том, почему заговорили об инсценировке теракта в Луцке и насколько это правда.