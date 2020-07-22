"Страна" пообщалась с соседями Максима Кривоша, который вчера в Луцке захватил в заложники автобус с пассажирами.

Раньше проходила информация, что в городе он был известен как волонтер и зоозащитник.

Однако некоторые его соседи о Кривоше куда худшего мнения. Они говорят, что и ранее относились к нему с подозрением, а любовь к животным было для него всего лишь прикрытие.

"Знаю про него совсем немного. Он в нашем доме живет не более трех лет. Раньше там жила бабушка жены Кривоша, после ее смерти они переехали в эту квартиру",– рассказывает соседа.

Про криминальное прошлое Кривоша пенсионерка узнали вчера из новостей.

Жительница соседнего дома Ольга подозревает Кривоша в убийстве сторожа школы, которая расположена рядом с их домом.

"Несколько лет назад сторож школы Саша поскандалил с Кривошем из-за животных. Кривош занимался лечением собак. Возле нашего дома постоянно бегало полно собак, многие скандалили с Максимом из-за этого, так как собаки часто нападали на детей. Однажды сторож школы Саша отравил несколько собак, которые здесь бегали. Тогда он заявил, что они покусали несколько школьников. Конфликт закончился тем, что Кривош заявил Саше, что если тот еще раз отравит собак, то он его сам отравит. Через неделю Сашу нашли повешенным. Возле него была предсмертная записка, в которой было написано "Это не я, это меня". Полиция тогда не захотела расследовать это дело и списала все на самоубийство. Но те, кто знали Сашу, никогда не поверят в то, что он сам мог наложить на себя руки",– рассказывает Ольга.

Также Ольга рассказала, что неделю назад Кривоша видели в местном магазине оружия. Он хотел поменять детали оружия на порох, но так как у него не было документов на предоставленные им детали, Кривошу отказали в бартере.

Другие соседи считают, что Кривош защищал животных, но угрожал людям.

"На него несколько соседей писали заявления про то, что он натравливает своих собак на людей. Они неоднократно нападали на детей и взрослых", – не на камеру рассказывает соседка Марина.

Еще одна соседка, которая не захотела называть свое имя, сказала, что Кривош очень любил ее дочь, называл принцессой.

"Когда мой ребенок увидел Максима по телевизору, то она захотела плакать и назвала его идиотом. Она просила меня отвести ее в Луцк, чтобы она попросила Максима отпустить заложников. Ребенок был уверен, что это поможет", – рассказывает женщина.

Другие соседи Кривоша по лестничной клетке нейтрально отзываются о нём и говорят, что были удивлены вчерашним событиям и тому, что их сосед решился на такое.

Напомним, ранее жена луцкого террориста рассказала сбушникам, что ее уже допросил Аваков. Также стало известно, что звонившие луцкому террористу журналисты были подставными.