В среду, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями Совета резервистов ВСУ обсудил с ними законопроекты об изменении существующей системы исполнения воинской обязанности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в ходе встречи Зеленский и резервисты обсуждали два разработанных Министерством обороны законопроекта. Первый из них - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведение воинского учета".

Первый предполагает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. А также предусматривает, что резервистов в особый период смогут призывать без объявления мобилизации на срок до шести месяцев.

Кроме того, согласно проекту закона на резервистов распространяется комплекс соцгарантий, которые действуют для мобилизованных лиц, а также создается военный учет резервистов, в частности с помощью автоматизированной системы "Оберег".

Второй законопроект - "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период". Он предусматривает льготное налогообложение резервистов-ФЛП в особый период. На все время такой службы они освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Напомним, Минобороны объявило о призыве на военную службу украинских резервистов.

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