На сегодняшней встрече президента УАФ Андрея Павелко и главы Министерства здравоохранения Максима Степанова было принято решение допустить болельщиков на матчи плей-офф Украинской премьер-лиги за Лигу Европы.

Об этом Андрей Павелко написал на своей странице в Facebook.

"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над Covid-19", - поделился он.

Также Павелко добавил, что в случае успешного проведения этих матчей и нормальной эпидемиологической ситуации в дальнейшем допустимую заполняемость могут увеличить до 50%.

Напомним, матчи плей-офф УПЛ за Лигу Европы пройдут 25 и 29 июля. "Колос" сыграет с "Днепром-1", а "Александрия" с "Мариуполем".