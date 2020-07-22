Народный депутат от "Слуги народа" Павел Сушко решил отозвать свою подпись под законопроектом №2693-д о медиа, который могут принять в сентябре.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, теперь Сашко больше не указан среди инициаторов соответствующего законопроекта, хотя ранее его имя там было. Информации о причине отзыва подписи пока отсутствует.

Напомним, Законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.

Ранее в НСЖУ призвали "Слуг народа" и вице-премьера Федорова отложить репрессивный закон "О медиа".

Также журналисты неоднократно призывали Раду отказаться от рассмотрения репрессивного законопроекта "О медиа".