В среду, 22 июля, в США объявили награду в 2 миллиона долларов за информацию, которая приведет к арестам и суду двух украинских киберпреступников - Артема Радченко и Александра Еременко.

Об этом сообщил глава Госдепа США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.

На сайте Госдепартамента указано, что за помощь в поиске преступников заплатят два миллиона долларов - по одному за каждого из хакеров.

Речь идет об Артеме Радченко и Александре Еременко, которые якобы занимались электронным мошенничеством и проникали в базу данных американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. Вероятнее всего, государственные конфиденциальные файлы кибермошенники в дальнейшем продавали.

В частности, существует 16 пунктов обвинения мужчин во взломе электронной системы сбора, анализа и поиска данных Комиссии по безопасности и обмену.

В заявлении говорится, что вознаграждение предусмотрено Программой наград транснациональной преступности, по которой с 1986 года было выплачено более 130 млн долларов за информацию, которая приводит к наказанию злоумышленников.

Ранее в Киеве разоблачили хакера, который продавал конфиденциальную служебную информацию центральных органов исполнительной власти за криптовалюту.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера Sanix, о котором писали The Guardian и Forbes.

Напомним, на карантине хакеры атаковали украинские банки и их клиентов через фишинговые письма.