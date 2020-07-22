В Харькове правоохранители ищут мужчину, который сообщил ложную информацию о захвате заложников на улице Бондаренковской, 22. Когда полиция прибыла на место, по указанному адресу его не оказалось.

Об этом 22 июля сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Так, по его данным, в полицию позвонил мужчина, у которого был конфликт с владельцами дома по указанному адресу. Он сообщил о имеющейся при себе взрывчатке и захваченных заложниках. Правоохранители установили, что фактически мужчины в доме не было. Более того, он делал подобные ложные заявления и раньше.

"Тем не менее, для проверки информации на место выехали взрывотехники", - сообщил Чубенко.

По его словам, сейчас правоохранители устанавливают местонахождения псевдозахватчика. Кроме того, решается вопрос о юридической квалификации его действий.

Напомним, вчера в Харькове задержали сообщника луцкого террориста с арсеналом оружия.

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