Одна из заложниц луцкого террориста Максима Кривоша рассказала, что мужчина не угрожал никому из находившихся в маршрутке людей, а в его портфеле были коньяк, нож с ножницами и сердечные капли. Он то и дело поздравлял пассажиров с "днем антисистемы", который сам же и придумал.

А водителю, которого приковал наручниками, пообещал установить новые окна в маршрутку, чтобы тот мог продолжать работать.

Об этом пишет издание "Под прицелом".

"У него в портфеле была бутылка коньяка, нож, ножницы и даже сердечные капли. Всех нас, заложников, он рассадил по одному под окнами. Сам же террорист ходил по автобусу с автоматом в руках, но на людей его не наставлял. Наоборот, террорист говорил нам, что он нас не убьет, а только ждет, чтобы его требования были выполнены. Он даже нам не угрожал", – отметила одна из заложниц.

Она добавила, что одной женщине в автобусе стало плохо и Максим Кривош дал ей капли, после которых ей стало лучше. А вот водителя Кривош приковал наручниками из-за боязни, что тот нажмет на газ и начнет ехать.

По словам женщины, он постоянно "приветствовал" всех с каким-то "днем антисистемы" и постоянно повторял, что когда Зеленский запишет видео, которое требовал террорист, то он отпустит трех человек, а когда то же видео попадет в интернет, то он уже отпустит всех заложников, а сам сдастся.

Заложница также вспомнила, что Кривош связал двери автобуса, а когда сдавался и выходил, то сказал водителю, что не будет повреждать ему дверь, поскольку тому еще нужно будет ездить и зарабатывать деньги, а окна ему заменят.

Напомним, во вторник, 21 июля, на Театральной площади в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 13 заложниками. Он звонил родственникам и требовал, чтобы те связались с журналистами и передали его требования.

Как сообщала "Страна", полицейские составили психологический портрет Максима Кривоша - это мужчина, страдающий от обид и мании величия.