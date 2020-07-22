Журналистка издания The Bell Екатерина Аренина обвинила игрока клуба "Что? Где? Когда?" (ЧГК) Михаила Скипского в том, что он пытался поцеловать ее, прикасался к ней и приглашал к себе домой, когда она была подростком.

Об этом она сообщила в своем Твиттере.

Как рассказала Аренина, когда ей было 15 лет, Скипский был ее учителем географии и вел тренировки по ЧГК. Он приглашал Аренину пить кофе в кафе, а марте 2010 года попытался ее поцеловать. Также во время летних каникул после 10-го класса Скипский трогал ее за ягодицы в баре. Аренина написала, что сначала ей льстил интерес Скипского, но после попытки поцелуя она перестала пить кофе с ним и "кажется, не слишком вежливо себя вела" на его уроках.

Также она добавила, что занималась сексом со Скипским, когда ей было 18 лет и когда он уже не был ее преподавателем. По словам Арениной, она согласилась на секс, так как была расстроена из-за расставания с мужчиной, с которым у нее были отношения. Она написала, что испытывает стыд за этот эпизод, но считает, что он не влияет на то, что происходило между ними, когда ей было 15 лет.

"Я точно знаю, что я не единственная несовершеннолетняя, с кем у Скипского было что-то подобное, и заходило куда дальше, часть из этих людей — мои знакомые, но если они захотят, они сами расскажут свои истории. <…> Ну и у меня нет цели как-то страшно наказать или что-то подобное, просто мне кажется, что этого человека нельзя пускать к детям", — написала Аренина. Она добавила, что многие в сообществе ЧГК знают о репутации Скипского.

В реплаях к ее твиту пользовательница под ником "лук-лучок" выложила скриншоты переписки с пользователем Михаил Скипский. С его стороны есть такие сообщения: "Я каламбурю про текущую воду и твою грудь", "Ну поживешь (читай "поживешь со мной" — узнаешь ;)))".

Пользовательница под ником Jane_Doe написала, что "кофе пить не ходила, сомнительные шутки в свой адрес касательно груди, юбок регулярно получала, как и большинство учениц".

Позже ситуацию прокомментировал один из знатоков "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров. В интервью радиостанции "Москва FM", которое оказалось в распоряжении "Ленты.ру", он заявил, что не верит словам Арениной.

"Просто очень многие хотят сейчас пропиариться за счет Миши. Он же сейчас популярный игрок, знаменитый, двукратный обладатель "Хрустальной совы", медийный. Что не попиариться-то", — отреагировал Аскеров.

Как рассказал знаток, он несколько лет играл со Скипским в одной команде и общался с ним и вне клуба. "Мы с ним и играли, и работали, и общались, и он был у нас в гостях, и вообще замечательный человек", — отметил он.

Как известно, Михаил Скипский в 2010 и 2016 годах становился обладателем "Хрустальной совы" — приза, который раз в сезон вручают лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" (знатоку или телезрителю). Скипский также организует турниры по интеллектуальным играм для школьников.

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