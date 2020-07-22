Бердичевский городской Дворец культуры имени Алексея Шабельника в Житомирской области провел тендер на покупку двух пакетов BMW.

Об этом свидетельствует информация сервиса публичных закупок Prozorro.

Так, во Дворце культуры хотели приобрести два пакета BMW. Стоимость каждого из них должна была составлять 4 гривны без НДС. Поставить товары победитель тендера должен до 31 декабря 2020 года.

Результаты аукциона обнародовали 22 июля. Победителем торгов стал их единственный участник - ФЛП Гаврилюк Ирина Николаевна. Пакеты Дворец культуры должен оплатить после их получения.

Отметим, что ФЛП Гаврилюк Ирина Николаевна, по информации из системы Prozorro, выиграла еще несколько тендеров Бердичевского Дворца культуры: на поставку туалетной бумаги на 36 гривен, маркера и карандашей стоимостью 10,5 грн. А ФЛП Полищук Ирина Ивановна выиграла тендер на поставку кисточки за 16 гривен.

Напомним, в Нацполиции объявили тендер на 150 новых спецмашин с сейфами для оружия.

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