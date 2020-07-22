Журналисты, которые вчера звонили луцкому террористу Максиму Кривоше, удерживающему заложников в автобусе, были подставными.

Об этом в интервью "Новому времени" заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который присутствовал на месте происшествия.

"Я присутствовал на всех разговорах нашего переговорщика с ним. Плюс мы делали разные маневры, — а-ля, ему звонят журналисты для того, чтобы его разговорить. Но на самом деле это были не журналисты. Пытались к нему привести "журналистов", как он и требовал. Но сам террорист потом отказался от этого, когда ему предложили. Хотя СБУ отрабатывали эту историю, хотели таким образом провести штурм", - рассказал Тимошенко.

Напомним, во вторник, 21 июля, Максим Кривош осуществил захват автобуса с заложниками в Луцке и удерживал 13 человек больше 12 часов. Во время этого ему несколько раз звонили представители СМИ. "Страна" подробно описывала, как это было.

Сразу после благополучного разрешения ситуации в Луцке, где террорист захватил маршрутку с людьми, в Сети начали обсуждать версии случившегося. Некоторые пользователи считают, что имела место постановка-инсценировка с целью поднять рейтинг обоих политиков. "Страна" подробно разобралась, почему заговорили об инсценировке теракта в Луцке и насколько это правда.