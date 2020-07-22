Нардепы просят ввести ввести админответственность за пропаганду гомосексуализма в Украине. Фото: Facebook/ kyivpride

Народные депутаты от "Слуги народа" Георгий Мазурашу и Елена Лис предлагают Верховной Раде ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма. 

Соответствующий законопроект № 3917 появился на сайте парламента, в среду, 22 июля.

Текст документа пока отсутствует. В настоящее время проект закона передан на рассмотрение комитета по вопросам правоохранительной системы.

В Раде зарегистрировали законопроект № 3917 против пропаганды гомосексуализма. Скриншот: Верховная Рада

Ранее мы сообщали, что в конце 2019 года депутаты горсовета Ровно запретили проведение маршей равенства в городе. За соответствующее решение проголосовали 36 присутствующих в зале депутатов, двое воздержались, против никто не голосовал. Также мы писали, что в Черновцах местные власти запретили на территории города проведение любых ЛГБТ-мероприятий. Петицию ранее поддержали более 250 жителей города.

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