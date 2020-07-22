В Дубно Ровенской области с женой луцкого террориста Максима Кривоша, который вчера удерживал в заложниках 13 пассажиров маршрутки, проводятся следственные действия. Журналистам "Страны" удалось сфотографировать женщину в окружении двух сотрудников СБУ рядом с подъездом, где жил преступник.

Она говорила СБУшникам, что ее уже допрашивал Аваков, а завидев журналистов, брюнетка в солнцезащитных очках поспешила скрыться в помещении. Сотрудник СБУ на вопросы отвечать отказался.

Вот так выглядит дом Кривоша в городе Дубно. Отметим, что двор чистый и ухоженный. Видно, что местные жители разбили цветы с клумбами и заботятся о зеленых насаждениях в палисаднике.

Напомним, до теракта у Кривоша было как минимум две жизни. В одной из них - он бывший уголовник, который написал книгу "Философия преступника".

А во второй жизни 44-летний мужчина был известным в Дубно зоозащитником и противником отстрела собак. Как волонтер, он добивался того, чтобы бродячих животных не убивали, а стерилизовали. Видимо, отсюда и его требование к президенту Зеленскому прорекламировать фильм об издевательствах над животными "Земляне 2005 года".

Как сообщала "Страна", Кривоша знали и как торговца нумизматическими монетами.