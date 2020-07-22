Новый начальник международного управления Офиса генерального прокурора Дмитрий Литкевич не подал декларацию о доходах за 2019 год. Теперь новоназначенному чиновнику грозит уголовное наказание.

Это следует из документа Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), который находится в распоряжении "Страны".

В нем говорится о том, что начальник управления международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора Дмитрий Александрович Литкевич не подал ежегодную декларацию за 2019 год.

"Согласно статье 366-1 Уголовного кодекса Украины за умышленную неподачу субъектом декларирования декларации лица, уполномоченной на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотрена уголовная ответственность", - говорится в документе.

Данное правонарушение наказывается штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42 500 до 51 000 грн) или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В мае 2020 года известный юрист Андрей Портнов заявил, что Дмитрий Литкевич был назначен начальником международного управления Офиса генерального прокурора, при том, что его отец Александр Литкевич на тот момент, по данным Интерпола, находится в международном розыске по делу об отмывании денег в Украине. Сейчас отец сотрудника Офиса генпрокурора, как пишет Портнов, скрывается от правосудия в России.

Напомним, недавно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова назначила Алексея Донского исполняющим обязанности руководителя департамента Офиса генпрокурора по делам Майдана. Примечательно, что после событий "Революции достоинства" он стал правой рукой главного следователя Майдана Сергея Горбатюка.