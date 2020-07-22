Луцкий террорист Максим Кривош, который захватил заложников, гражданин не самый благополучный. Вчера почти сразу стало известно, что он бывший уголовник-рецидист с двумя "ходками".

Сегодня "Страна" и наши коллеги из волынских СМИ выяснили подробности биографии Максима Плохого, как себя еще называет преступник. Стало известно, что у него была целая банда, которая орудовала на дороге.

Из увлечений Кривоша, в дополнение к зоозащите и тяге к писательству, добавилась нумизматика. Обо всех гранях личности террориста - в нашем материале.

Банда Кривоша с большой дороги

С первого взгляда может показаться, что жизнь у 44-летнего Максима Кривоша очень насыщенная. Читателям уже может быть известно о его обучении в духовной семинарии, отсидках в тюрьме, регистрации торгового знака "Я могу", защите животных, написании как бы философской книги.

На самом деле Максим Кривош не великий мыслитель, каким он хотел себя считать, а самый обычный бандит. Информационному агентству "Волынские новости" стали известны детали преступлений, которые стали основаниями для второго срока луцкого террориста.

Свой первый срок он получил в 1994 году за разбой, мошенничество, вымогательство, незаконное хранение оружия. Тюрьма не исправила Кривоша. Как только он вышел с зоны, сразу взялся за старое.

В 2001 году Максим Кривош организовал преступную группировку. Она состояла из шести человек, включая его самого. Все мужчины были уроженцами Волынской и Львовской областей, преимущественно из сельской местности. Их имена: Эдуард Кревский, Виталий Смолий, Богдан Иванюк, Юрий Бугай, Василий Черненький.

Согласно материала дела, банда на протяжении двух лет - с 2001 по 2003 год - совершала тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Волынской области. Они организовали разбойные нападения, причем, "по-взрослому" - в камуфляжной одежде, в масках, с оружием. Пока известны детали двух эпизодов.

6 июня 2002 года Максим Кривош с братвой совершили разбойное нападение неподалеку от села Жидичин. Под угрозой смерти двое жителей Киевской области отдали им 8600 долларов. 29 апреля 2001 года группировка напала в Луцке на киевлянина. Чтобы остаться в живых, мужчина отдал им свои 3700 гривен.

В обоих случаях нападения Кривош и Ко совершали на автомобиле. На нем же в итоге и скрывались. Обращается на себя внимание, что данные преступления не мелкий гоп-стоп. Ведь обычно жители Киева и области не носят с собой такие большие деньги. Вероятно, нападения банды Максима Кривоша были спланированы - они осуществляли налеты на конкретных людей, у которых точно были крупные суммы.

Видимо, дела у Максима Кривоша (в его понимании) шли хорошо, поэтому он вышел на новый уровень. Стал волынским решалой. В деле фигурирует такая увлекательная история. Однажды к Кривошу обратился голова колхоза на Волыни. Он просил найти и наказать бандита, который совершил на него нападение. В результате Максим Кривош с членом банды избил другого члена своей же банды. Они связали соратника и привезли в багажнике отчитываться сельскому начальнику о "выполненной работе". За это они получили вознаграждение в размере 1500 долларов.

На протяжении двух лет - с 2003 по 2005 год - Максим Кривош находился в розыске. Его нашли во Львове и присудили второй срок.

Стерилизовал собак и проворачивал аферы с монетами

После того, как Кривош "откинулся" из тюрьмы, он решил уйти в мыслители и написал книгу "Философия преступника". В ней он пытался формулировать изречения с претензией на Ницше, но получалось не особо. "Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть", - писал луцкий террорист.

В последние годы в публичной жизни Максим Кривош стал на путь исправления. Он восстанавливал массовую травлю собак в своем городе Дубно, добился принятия программы стерилизации, лечил и защищал животных. О своем криминальном прошлом коллегам-зоозащитникам он не рассказывал, пытался сформировать имидж гуманиста и добряка.

Впрочем, преступное нутро никуда Кривоша никуда не исчезло. Как рассказали журналистам соседи террориста, он избивал свою жену и сына. Поскольку зоозащитой на жизнь особо не заработаешь, он промышлял мелкими аферами. "Страна" выяснила, что некоторое время назад он выставил на аукцион золотую 20-долларовую монету 1924 года. Однако, когда на нее нашелся покупатель, Кривош решил выслать ему вместо товара пустую коробку.

Монета 20 долларов образца 1924 года. Фото: Flickr

После задержания Максима Кривоша полиция сообщила, что у него был подельник. Мы установили его личность. Им оказался харьковчанин по фамилии Михайленко 1976 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы, которые тот привез из зоны АТО в 2014-2015 годах и хранил якобы в целях самообороны.

По нашим данным, харьковчанин Михайленко входит в круг друзей Надежды Савченко.

Также в апреле Михайленко получил пакет с "Новой почты", в котором находились монеты. Не исключено, что эта доставка имеет отношение у луцкому террористу-нумизмату, а также, что Михайленко снабжал оружием Кривоша.

Подельник Слуцкого террориста по фамилии Михайленко. Фото: hk.npu.gov.ua

Проходила информация, что Максим Кривош служил в "Азове". Однако бывший командир этого полка Андрей Билецкий эту информацию опроверг.

Сегодня корреспондент "Страны" оправился в город Дубно, где уже пообщался с соседями террориста Плохого. Они характеризуют его соответственно его псевдониму. Все подробности - в нашем материале.

Мера пресечения Максиму Кривошу будет избираться в четверг, 23 июля. "Страна" будет сообщать новости из зала заседаний в режиме онлайн.