Автомобиль, который днем 22 июля пылала на Большой Васильковской в центре Киева, сначала взорвался, а потом загорелся.

Об этом в Facebook сообщил очевидец инцидента журналист Александр Демченко.

По его данным, инцидент произошел около 15:10 в среду, 22 июля, возле Дворца "Украина". Также в комментарии видео Демченко сообщил, что, по его информации, полиция осматривает ближайшие к месту происшествия дворы, что может свидетельствовать о том, что существуют поджигатели. Впрочем, как отмечает журналист, так ли это, покажет следствие.

О том, что возле Дворца "Украина" горел не один, а два автомобиля, сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный". Также сообщается, что на месте работали спасатели.

Очевидцы инцидента сообщают, что горели BMW и Volkswagen, на который огонь перекинулся после возгорания первого авто.

Полиция, которая также работает на месте ЧП выясняет причины возгорания авто и изымает записи с камер видеонаблюдения, пишет "Украинская правда".

Напомним, "Страна" писала о том, как в центре Киева сожгли машину полицейского.

Также мы писали, как в Киеве сожгли авто и.о главы Госэкоинспекции Егора Фирсова.