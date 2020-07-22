По состоянию на середину июля Украина наполовину готова к следующему отопительному сезону. При этом стране удалось накопить рекордные запасы угля и газа.

Об этом в среду, 22 июля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе очередного заседания Кабинета министров.

"Все органы власти, и в частности правительство, готовятся к отопительному сезону. По состоянию на 15 июля готовность жилищного фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. Это касается домов, школ и учреждений здравоохранения. По информации, которую дают нам регионы, подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных, меняем сотни километров изношенных теплосетей и готовим тепловые пункты обогрева", - заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, сейчас в украинских хранилищах находятся беспрецедентные объемы газа и угля.

"Запасы газа в подземных газовых хранилищах рекордные для Украины. 21 млрд кубометров. Запасы угля за последние годы также рекордные. Тепловые станции и ТЭЦ обеспечены углем абсолютно в достаточном объеме. Поэтому мы должны спокойно и комфортно пройти этот зимний отопительный сезон", - добавил премьер.

Напомним, сразу 109 крупных украинских предприятий не рассчитались с Нафтогазом за газ, что, по информации компании, может стать угрозой отопительному сезону 2020. Больше всего таких должников в Одесской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской областях и в Киеве.

Ранее в Кабмине приняли постановление, которое обязывает предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа и обеспечить предприятия минимальным финансовым ресурсом для проведения расчетов с поставщиками энергоносителей.