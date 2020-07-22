В четверг, 23 июля, в Украине ожидается сухая и теплая погода, грозовые дожди пройдут только в западных областях. В Киеве будет комфортная погода - безоблачно и солнечно.

Об этом написала народный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, в четверг по всей стране ожидается +23...+29 градусов, а на юге +25...+30. В западных областях пройдут периодические грозовые дожди.

"В Киеве завтра комфортная погода - солнце, белые облака, +23 градуса. Ближе к выходным потеплеет на 3-5 градусов, но увеличатся шансы на дождь с грозой", - написала народный синоптик.

По ее словам, в северных регионах страны ожидаются периодические осадки к концу недели. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет сухо.

"Лето...намекает, что оно не вечно в этом году, поэтому и предлагает так деликатно побыть с ним как можно больше", - подытожила Наталья Диденко.

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Напомним, сегодня в Украине ожидается почти идеальная погода для прогулок и работы на свежем воздухе - в течение дня будет без осадков.

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