Президента Владимира Зеленского призывают остановить рассмотрение в Верховной Раде законопроекта №2695 об усилении ответственности за вождение в пьяном виде. Автор петиции называет законопроект "диктаторским" и уверяет, что он "увеличит уровень полицейского бесчинства и коррупции".

Об этом говорится на сайте президента в разделе петиций. Петиция Павла Куця от 15 июля набрала необходимое для рассмотрения количество голосов - обращение поддержали 28852.

В петиции говорится, что "расширение полномочий полицейских, которые предложены в этом законопроекте, является следующим "колокольчиком" к построению полицейского государства и следования за Россией в этом плане. Эти пункты направлены только на сужение свободы водителей и расширение полицейского произвола и взяточничества".

По мнению автора петиции, принятие этого закона "приведет к учащению трагедий, таких как преступления полицейских 23,24 мая в Кагарлыке".

Куць отметил, что работники Нацполиции часто превышают существующие полномочия, поэтому в первую очередь должны рассматриваться вопросы о "повышении ответственности работников полиции за превышение служебных полномочий и вынесения незаконных постановлений".





Напомним, законопроект № 2695 был принят за основу 13 июля. Он не предполагает увеличение штрафов за пьяное вождение. Они остаются неизменными - до 1200 (20 400 гривен) необлагаемых минимумов. За превышение скорости более чем на 50 км/ч законопроектом предлагается увеличить штраф с 30 (510 гривен) до 200 (3400 гривен) необлагаемых минимумов.

В качестве альтернативного наказания добавили новый его вид – административный арест. Десять дней за повторное нарушение в течение года и пятнадцать, если в активе нарушителя уже есть два взыскания за год. Впрочем, отсидеть пятнадцать дней многим нарушителям будет куда проще, чем заплатить штраф.

Также "Страна" писала, что с 1 июля в Украине за вождение в состоянии алкогольного опьянения ввели уголовную ответственность. Штрафы увеличились до 51 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от двух до трех лет.