Днем в среду, 22 июля, на Большой Васильковской в Киеве загорелся припаркованный автомобиль.

Соответствующее видео прислали читатели "Страны".

Инцидент произошел после обеда в районе Дворца "Украина". На ролике видно, что в результате пожара на Большой Васильковской затруднено движение. В момент, когда было сделано видео, на место еще не прибыли спасатели.

Пожар сильный. Вероятно, авто выгорит полностью. Информация о причинах возгорания и пострадавших уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, как в мае в центре Киева посреди дороги за считанные минуты "Таврия" превратилась в гору пепла. Инцидент произошел около станции метро "Олимпийская".

Также мы сообщали, что весной в Киеве на ходу загорелась маршрутка "Богдан". Это случилось утром 1 марта на Соломенской площади