Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что вчерашнее задержание луцкого террориста Максима Кривоша прошло "по правилам полностью", хоть эти меры и могли показаться кому-то излишними.

Об этом он рассказал в среду, 22 июля, в ходе официального визита МВД в Николаев.

Так, по словам чиновника, людям, не задействованным в спецоперации по освобождению заложников из автобуса в Луцке, сложно было понять ситуацию на месте теракта.

"Когда шли переговоры, договорились, что сначала выйдет террорист. Он сдастся, покажет, что у него свободные руки, что он оружие оставил и его встречает переговорная группа в лице трех человек. Один медик, Евгений Коваль - первый замглавы Нацполиции, еще один сотрудник КОРДа. После чего, мы его фиксировали в наручниках. После этого подъезжает группа Службы безопасности. Потому что остальные люди находились еще в автобусе и мы не могли до конца уверенно предполагать, нет ли его сторонников, в том числе в автобусе. Нет ли ситуации, при которой автобус мог подвергаться взрыву. И поэтому Служба безопасности приняла решение сыграть по правилам полностью. Такие правила, они иногда могут выглядеть для вас излишними, но так надо действовать", - заявил Аваков.

Видео: YouTube/ Украина 24

Напомним, во вторник, 21 июля, в 09:25 стало известно о том, что в Луцке террорист Максим Кривош взял в заложники пассажиров пригородной маршрутки. Он удерживал их более 12 часов. Сразу после успешного освобождения людей из маршрутки пользователи сети принялись распространять так называемые теории заговора. Их суть заключается в том, что весь теракт был срежиссирован властями. "Страна" разбиралась, есть ли основания считать, что вчерашний инцидент является не более, чем постановкой.

Ранее мы писали, что на кадрах задержания террориста Кривоша видно, как он спокойно выходит из автобуса и около минуты стоит на месте. Через некоторое время к нему подошли замглавы Национальной полиции Евгений Коваль, медик и спецназовец. Примечательно, что при задержании Кривош сопротивления не оказывал. Однако вскоре раздался взрыв, после чего к месту теракта подъехали БТР и микроавтобус силовиков. Затем из автобуса вывели всех заложников. По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, взрыв был произведен для "подавления воли преступника".