Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 августа, изменив принцип усиления карантинных мер в регионах. В зависимости от эпидситуации и опасности распространения Covid-19 регионы будут разделены на 4 уровня: "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный". Нормы проведения карантина будут учитывать не количество заболевших, а динамику заболевания Covid-19.

Соответствующее постановление "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории со значительным распространением Covid-19" правительство приняло с однодневной доработкой в среду, сообщает "Интерфакс-Украина".

Новое постановление предлагается внедрить с 1 по 31 августа 2020 года. Как пояснил министр здравоохранения Максим Степанов, оно будет регламентировать установление карантина на территории страны: в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно территориальных единицах-районах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19.

Критерии для распределения регионов на четыре зоны остаются прежними. "Уровень распространения будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС. Базовым уровнем мониторинга является мониторинг на уровне области показателей, которые используются в настоящее время: загруженность коек не более 50%, среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не более 11% и показатель динамики роста случаев инфицирования не более 10%", - сказал он.

В "зеленом районе" будут действовать такие ограничения, как маска или респиратор в общественных зданиях, проведение массовых мероприятий не более одного человека на 5 кв. м, проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с наполненностью 50%, перевозка пассажиров - только в пределах сидячих мест. Если индикаторы меняются пять дней подряд, то регион переходит в "желтый", "оранжевый" или "красный", добавил министр.



Минздрав также разработал новые нормы проведения карантина в Украине: отныне учет будет вестись не по числу больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах Европейского Союза.

Напомним, на 22 июля в Украине за сутки еще 829 человек заразилось Covid-19, в то же время 973 больных выздоровели, а 16 пациентов умерли. В Киеве зафиксированы 132 новых случая, столица стала антилидером по суточной статистике.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 60 995 случаев заболевания Covid-19, из них 1534 – летальные, а 33 172 – с успешным выздоровлением.

Как сообщала "Страна", в Украине тестируют четыре препарата против Сovid -19.