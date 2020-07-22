В Австрии, где недавно начали продавать ПЦР-тесты на Covid-19, которые можно сделать дома самому, снова усилили карантин.

Об этом сообщает OE24.

В рамках возврата некоторых ограничительных мер в стране ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков. Дело в том, что количество новых пациентов с Covid-19 в стране снова увеличилось в последние недели.

"Это места, куда люди должны ходить почти каждый день, у них нет выбора", - заявил канцлер Себастьян Курц.

Маски требуют носить в общественном транспорте и в секторе здравоохранения (врачи, аптеки), на торговых и общественных ярмарках, демонстрациях и в сфере услуг (парикмахерская, педикюр и т. д.). Штраф за проезд без маски в транспорте составляет 50 евро.

Также усилены требования для религиозных собраний. Каждый верующий должен носить маску, если его сообщество имеет контакты с зонами риска за рубежом. Религиозные учреждения должны закрыться, если у посетителя обнаруживается положительный результат на коронавирус.

Напомним, Австрия продлила запрет на авиасообщение с Украиной до августа.

Также мы писали, что в Австрии разрешили посещать магазины и кафе без защитных масок только с 16 июля.