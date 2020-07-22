В Кабинете министров Украины приняли решение о создании Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Соответствующее постановление правительства было принято во время заседания в среду, 22 июля.

"Целью принятия акта является создание центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование государственной промышленной политики в стратегических отраслях", - отметил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе заседания Кабмина.

Напомним, 15 июля стало известно, что в Кабинете министров решили создать новое министерство, которое будет заниматься вопросами стратегических отраслей промышленности.

На следующий день 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Олега Уруского на пост вице-премьер-министра Украины-министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.