В Луцке и Львовской области ослабили карантин, несмотря на несоответствие критериям для смягчения ограничительных мер. А Винницкая область на сегодняшний день оказалась готова к снятию карантина.

Так, в Луцке городской совет разрешил ослабить карантин в церквях и открыть кинотеатры. Соответствующее решение было принято на сессии горсовета. Об этом написал советник городского головы Игорь Полищук на странице в Facebook.

"Только что решением сессии проголосовали за уменьшение норматива площади с 10 кв. м площади храма на одного человека до 5 кв. м площади храма на одного человека во время посещения богослужений", - говорится в сообщении. По его словам также разрешили работу кинотеатров с соблюдением карантинных ограничений.

Ослабление ограничительных мер коснулось и Львова. Так, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС позволила проводить в городе массовые мероприятия при условии соблюдения дистанции в полтора метра.

По словам руководительницы городского штаба по противодействию Covid-19 Галины Сличной, данное решение было принято вчера, поэтому с сегодняшнего дня "можно проводить различные мероприятия и празднования". Уточняется, что данные смягчения ограничений качаются и залов в помещениях и тех, что под открытым небом.

Стоит отметить, что данные послабления никак не соответствуют данным Минздрава. Так как Волынская и Львовская область все еще считаются проблемными. По данным на 22 июля, эти регионы не соответствуют критериям для смягчения карантина. В Волынской области прослеживается негативная динамика болезни, а во Львовской - превышен процент выявления новых случаев Covid-19 и также плохая динамика заболевания.

По состоянию на 22 июля в Винницкой области разрешили ослабить ограничения. На сегодняшний день этот регион соответствует всем необходимым показателям.

Напомним, Кабмин сегодня продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа. Общие правила, по которым будет жить Украина в таких условиях - масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых регионах ограничения могут быть более жесткие - в зависимости от того, в какой зоне будут находиться области.

Ранее мы сообщали, что Украину поделят на 4 зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.