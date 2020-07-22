Луцкий террорист Максим Кривош интересовался не только философией, но и нумизматикой. Так, некоторое время назад, он выставил на аукцион золотую 20-долларовую монету. Однако, когда на нее нашелся покупатель, Кривош решил выслать ему вместо товара пустую коробку.

Об этом гласят данные сайта Единого государственного реестра судебных решений, которые обнаружила "Страна".

Исходя из материалов дела №2/161/729/20, в 2018 году Кривош оформил сделку на продажу монеты в 20 долларов 1924 года выпуска, выполненной из золота 900-й пробы, на интернет-аукционе "New Auction Ukraine". После этого он получил 10 050 гривен 25 копеек предоплаты на свою карту от покупателя. При этом полная стоимость лота составляла 30 704 грн.

Монета 20 долларов образца 1924 года. Фото: Flickr

Однако при получении посылки, покупатель выяснил, что заплатил лишь за пустую коробку - монеты там не было.

По решению суда, принятому в апреле этого года, Кривош вместе со вторым продавцом-женщиной, должны вернуть покупателю 10 899 гривен 49 копеек. Выплатил ли террорист эти деньги покупателю - неизвестно.

К слову, как уже писала "Страна", задержанный в Харькове Михайленко, которого полиция называет подельником Кривоша, в день теракта в Луцке забрал на почте посылку с монетами. Учитывая, что Кривош, как оказалось, торгует монетами, он мог расплатиться ими с Михайленко за некие услуги (например, за поставку оружия). Либо просто продал их харьковчанину за деньги ( связь Михайленко и Кривоша полицией установлена лишь в виде их телефонных контактов).

Напомним, вчера в Луцке на Театральной площади 44-летний Максим Кривош захватил в заложники 13 пассажиров маршрутки и удерживал людей более 12 часов. После этого террорист сдался, а всех заложников освободили.

Ранее мы подробно разбирались в биографии террориста Кривоша. Выяснилось, что преступник был ранее неоднократно судим.