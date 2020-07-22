В Харькове полицейские проверили информацию о возможном теракте по улице Бондаренковской, 22. В полицию поступило сообщение о том, что мужчина с оружием захватил здание и взял людей в заложники. Террорист обещал все взорвать. Впоследствии вызов оказался ложным, опасения не подтвердились.

Об этом сообщает полиция Харьковской области в Facebook.

Правоохранители проверили сообщение о захвате заложников. По адресу выехало руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. "Впоследствии предоставим более развернутую информацию", - изначально указывалось в сообщении.

Позже начальник Киевского отдела полиции города Сергей Пономарев, который находится по указанному адресу, сообщил, что информация не соответствует действительности. "Обращаемся ко всем гражданам с просьбой внимательно относиться к информации, которую распространяете", - акцентировали в полиции.

Также местные паблики в соцсетях опровергли информацию о захвате заложников, сообщив, что ни оружия, ни насильственно задержанных людей на месте в действительности нет.

Как сообщала "Страна", харьковский сообщник луцкого террориста Кривоша хранил дома арсенал и уже начал давать показания полиции. Также стало известно, что он контактировал с Надеждой Савченко.

Напомним, вчера в Луцке на Театральной площади 44-летний Максим Кривош захватил в заложники 13 пассажиров маршрутки и удерживал людей более 12 часов. После этого террорист сдался, а всех заложников освободили.