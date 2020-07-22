В Швеции число женщин-священнослужителей превысило число священников-мужчин.

Об этом в среду, 22 июля, информирует официальный русскоязычный портал государства.

"60 лет назад, в 1960 году, Шведская церковь впервые рукоположила в сан священнослужителя женщин. Сегодня женщины составляют 50,1% от общего числа священников - впервые за историю Шведской церкви", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что всего в регистре протестантских священнослужителей числится 1 533 женщины по сравнению с 1 527 мужчинами. Среди дьяконов женщины составляют подавляющее большинство - 89%, а среди пасторов - 37%.

К этой новости пользователи Facebook отнеслись неоднозначно. Некоторые из них уверены, что женщинам не место среди священников.

"Необычно, церковный матриахат,...женщина это, мама, супруга, семья, природу не обманишь", - уверен подписчик.

"Мне нравится. Не только мужикам в платьях по церкви ходить", - пошутил другой пользователь сети.

"Шведская церковь демократична и принимает каждого. Ну то есть служит своей основной цели. Тем, кому не хватает ку в зависимости от цвета штанов даже в церкви, трудно понять такое", - возразила одна из комментаторов.

Напомним, недавно стало известно о планах Королевского флота Великобритании запретить гендерно-окрашенные термины "беспилотный" (unmanned) и "рабочая сила" (manpower), поскольку в этом усмотрели сексизм.

Ранее мы писали, что министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявила, что из удостоверений личности уберут обозначение пола.