В Швеции женщин-священников стало уже больше, чем мужчин. Среди дьяконов их 89%
В Швеции число женщин-священнослужителей превысило число священников-мужчин.
Об этом в среду, 22 июля, информирует официальный русскоязычный портал государства.
"60 лет назад, в 1960 году, Шведская церковь впервые рукоположила в сан священнослужителя женщин. Сегодня женщины составляют 50,1% от общего числа священников - впервые за историю Шведской церкви", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что всего в регистре протестантских священнослужителей числится 1 533 женщины по сравнению с 1 527 мужчинами. Среди дьяконов женщины составляют подавляющее большинство - 89%, а среди пасторов - 37%.
К этой новости пользователи Facebook отнеслись неоднозначно. Некоторые из них уверены, что женщинам не место среди священников.
"Необычно, церковный матриахат,...женщина это, мама, супруга, семья, природу не обманишь", - уверен подписчик.
"Мне нравится. Не только мужикам в платьях по церкви ходить", - пошутил другой пользователь сети.
"Шведская церковь демократична и принимает каждого. Ну то есть служит своей основной цели. Тем, кому не хватает ку в зависимости от цвета штанов даже в церкви, трудно понять такое", - возразила одна из комментаторов.
Напомним, недавно стало известно о планах Королевского флота Великобритании запретить гендерно-окрашенные термины "беспилотный" (unmanned) и "рабочая сила" (manpower), поскольку в этом усмотрели сексизм.
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