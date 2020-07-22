Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное селекторное совещание с представителями Кабмина и правоохранительных органов. Они обсудили ситуацию с распространением Covid-19 в стране и операцию по освобождению 13 заложников в Луцке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, в среду, 22 июля.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на сегодняшнем заседании Кабмина рассмотрят постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина. В частности, нормы карантина, установленных в Украине, пересекаются с европейскими, а также изменен подход к показателям заболеваемости. Так, теперь будут считать не по количеству больных, а по динамике заболеваемости, как это делается в странах ЕС.

Отмечается, что на совещании Зеленский уделил особое внимание правоохранительным органам из-за вчерашней ситуации в Луцке.

"Спасибо всем спецслужбам, правоохранителям: Службе безопасности, Министерству внутренних дел, Нацгвардии - всем, кто вчера так хорошо сработал в операции по освобождению заложников" - сказал президент.

Кроме того, Зеленский также сообщил, что правоохранители несут усиленную службу в местах, где поступают сообщения о минировании. Также они продолжают работу по контролю за соблюдением карантина. В общей сложности более 14 тыс. правоохранителей, курсантов, военнослужащих Нацгвардии и ВСУ привлечено к мероприятиям по предотвращению распространения Covid-19. С начала проведения таких мероприятий было составлено почти 20 тысяч админпротоколов о нарушении правил карантина. Судами наложено штрафов на 7 700 000 грн.

Напомним, вчера, 21 июля, в Луцке Максим Кривош захватил автобус с заложниками. Более 12 часов в городе велись спец.операции по освобождению людей. Сегодня представители руководства полиции и СБУ Волынской области рассказали подробности задержания террориста, о его арсенале оружия, а также переговорах с президентом.

Также мы писали, что на сегодняшнем заседании правительство продлило карантин в Украине до 31 августа.