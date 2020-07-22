В Луганской области на границе с Россией остаются закрытыми пункты пропуска "Танюшевка", "Просяное" и "Сиротино". Работает только КПП "Меловое" - пересечь границу там можно как на автомобиле, так и пешком.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Этот пункт пропуска является межгосударственным автомобильным, то есть здесь пересекать государственную границу могут только граждане Украины или Российской Федерации на автомобиле. Но согласно решению правительства с 7 июля здесь открылась возможность и пешего движения", - сообщили в ведомстве.

Иностранцы и лица без гражданства могут въехать в Украину, если у них есть полис страхования (свидетельство, сертификат), который покрывает расходы, связанные с лечением Covid-19, обсервацией, и действует на срок пребывания в Украине.

Также в Министерстве внутренних дел напомнили, что Россия находится в списке стран "красной зоны". Поэтому граждане, которые въезжают на территорию Украины из РФ, должны пройти двухнедельную обсервацию или самоизоляцию.

"Отмечаем! По определенным причинам, мобильная связь в пункте пропуска может работать неустойчиво. Слабая связь, или же ее отсутствие вызывают определенные сложности с установлением приложения "Действуй дома", поэтому рекомендуем заранее (до пересечения государственной границы Украины) установить приложение во избежание неудобств", - предупредили в МВД.

Напомним, на прошлой неделе Минздрав на 9 стран расширил "зеленый" коронавирусный список. Это случилось после изменения критериев, по которым государства причисляют к таким, в которых Covid-19 распространен значительно.

Также мы писали, что поток транспорта на границе Украины сократился втрое по сравнению с прошлым годом.