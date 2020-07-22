Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов во время захвата заложников в Луцке 21 июля находился на рабочем месте в Киеве и дистанционно координировал действия правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Баканова Алена Семыкина в комментарии "Украинским новостям".

"Он был на работе и координировал все действия (по освобождению заложников - Ред.) из Киева", - сказала она.

В то же время пресс-секретарь не уточнила, почему глава СБУ принял решение координировать действия силовиков дистанционно, а не непосредственно на месте событий.

Напомним, во вторник, 21 июля, Максим Кривош осуществил захват автобуса с заложниками в Луцке и удерживал 13 человек больше 12 часов. "Страна" подробно описывала, как это было.

Террорист выдвинул определенные требования, обнародовав их в соцсетях. В частности, он хотел, чтобы Порошенко, Аваков и другие представители власти на видео назвали себя террористами в законе и опубликовали бы такие сообщения в соцсетях.

Также преступник хотел, чтобы президент Владимир Зеленский записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне", что он в итоге и сделал. Позже Кривош отпустил заложников. "Страна" сообщала, о чем фильм, который по требованию луцкого террориста отрекламировал Зеленский.