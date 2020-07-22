Сегодня, 22 июля, представители руководства полиции и СБУ Волынской области дали брифинг по итогам вчерашнего террористического акта в Луцке. Они рассказали подробности задержания Максима Кривоша, его арсенал оружия, переговоры с президентом Владимиром Зеленским и состоянии здоровья вчерашних заложников.

В частности, стало известно, что телефон, по которому Кривош общался с Зеленским, террористу передал первый замглавы Нацполиции Евгений Коваль в тот момент, когда передавал воду для заложников.

Первым выступил начальник главного управления полиции Волынской области Юрий Корошко. Он коротко рассказал фабулу вчерашнего происшествия. По его словам, после сообщения о захвате заложников, которое сделал сам террорист Максим Кривош, полиция открыла уголовное производство по статье 147 (захват заложников) и начала спецоперацию "заложник", в которой задействовали более 200 человек личного состава, а также полицейских из Львовской и Волынской областей.

"После того как Кривош применил огнестрельное оружие, к уголовному делу добавили еще одну статью 263 (незаконное обращение с оружием). В процессе спецоперации, когда Евгений Коваль передавал воду заложникам, Кривош выстрелил, и это повлекло за собой еще одну статью, а именно 348 (угроза жизни и здоровью работнику правоохранительных органов)", – заявил Корошко.

Он также добавил, что в процессе спецоперации "заложник" дело передали в СБУ и они начали спецоперацию "Бумеранг" о которой подробнее рассказал руководитель управления СБУ Волынской области Павел Данько.

"На данный момент террорист задержан в порядке статьи 208 криминального кодекса, подозрение ему еще не вручили, так как еще проводятся следственные действия. Мы выявляем связи террориста, места приобретения оружия. Несколько человек задержаны. Сейчас проверяется информация касательно их причастности и роли в террористическом акте. Террорист находится в луцком следственном изоляторе", – рассказал Данько.

На вопрос журналистов, почему Кривош стоял более полторы минуты перед автобусом и ничего не делал, а после этого начался штурм, Данько заявил, что с террористом проводили переговоры которые остались за кадром телекамер.

"Это была часть спецоперации. У нас были подозрения, что у него мог быть детонатор, а в автобусе заложена бомба. Также нам нужно было время, чтобы просканировать местность на предмет угрозы для заложников. Только после этих мероприятий к террористу подошли сотрудники СБУ и полиции", – уверяет Данько. По его словам, БТР и взрыв, это часть операции и подробно рассказывать про методы работы специальных служб запрещено.

Также силовики уверяют, что состояние всех заложников удовлетворительное, раненых нет. "Все что касается взрывчатки где-то в городе, насилие в отношении заложников, это все был блеф Кривоша", – заявил Корошко. Он также добавил, что по предварительной информации Кривош не был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

При себе у Кривоша был автомат Калашникова, пистолет, несколько гранат РГД-5 и Ф-1, а также муляж бомбы. Он сделал более двадцати выстрелов.