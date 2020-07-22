Экс-нардеп и бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания заявил, что на предстоящих местных выборах экс-президент может попробовать баллотироваться в мэры Киева.

Об этом Жвания заявил в видеообращении, обнародованном в YouTube.

"Порошенко сегодня - накануне местных выборов - может попробовать баллотироваться в мэры Киева. Он унизительно выпрашивал у Януковича эту должность. Он ему не дал добро, и тот не смел его ослушаться. Так нельзя же допустить это и сейчас", - сказал Давид Жвания.

Напомним, также Жвания заявил что за поддержку кандидатуры Порошенко со стороны Евросоюза он сам через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро.

Также мы писали, как Онищенко рассказал, что Порошенко и Жвания за $6 млн помогли ему стать депутатом.

Кроме того, сообщалось, что букмекерские конторы начали принимать ставки на результаты выборов мэра Киева: Верещук на втором месте.