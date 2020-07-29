Каждый знает, что студент - это человек, который должен успеть все и даже больше в невероятно короткий промежуток времени. В этот период вы открываете для себя не только новую тему и ее возможные отрасли, а новых людей и широкий мир, которому сейчас шагаете навстречу.

Разные характеры лекторов и их требования, крупные проекты и новые возможности от работодателей, иногда сразу работа и учеба - студент сегодня может охватить большое количество новых задач, требующих его решения. Большая конкуренция на рынке труда и в учебном заведении и не планирует спадать, поэтому появляется желание охватить невероятный "максимум".

Последствия "все и сразу"

Даже если так случилось, что вы имеете большой объем работы для обработки каждый день не только заданий в вашем учебном заведении, а и работы вне, вы должны понимать, где ваш лимит и когда нужно сделать паузу.

Новая информация в большом объеме влияет на всех нас по-разному. Кто-то после штурма выполненных задач чувствует себя полностью "опустошенным", другие имеют странный прилив энергии и возбужденное состояние (ложное чувство, которое в действительности указывает вам на то, что нужно успокоиться, а не браться за новое дело).

Через невероятно быстрый ритм жизни мы можем даже не замечать, как много мы делаем и нуждаемся в отдыхе. Может показаться, что концерт, который вы посетили вчера дал большое количество энергии, но после него вы почему-то чувствуете себя разбитым. Возникает вопрос, отдыхали ли вы тогда на самом деле?

Поймите себя

Каждый из нас является уникальным человеком, поэтому и отдыхает каждый по-разному. Когда один из нас нуждается в одиночестве и тишине, другой хотел бы оказаться на вечеринке с друзьями, а для вас лучше выбросить адреналин, прокатившись на велосипеде. Это все - личная потребность каждого из нас. В перерывах между курсовой и работой лучше спросите себя: действительно ли я хочу все это бросить, потому что меня это достало, или мне просто нужен отдых?

Для того, чтобы понять себя, не нужно много времени или невероятных усилий. Выделите несколько минут и ответьте себе на эти вопросы:

Понимаете ли вы на самом деле, когда усталость настигает вас? Какой это вид усталости? Что нужно сейчас именно вам? Возможно, вам просто нужен разговор с другом? Или одинокий вечер под одеялом, что подарила бабушка? Как давно я делал паузу?

Поймите, что перерыв нужен в первую очередь для вас самих. Выгорания, депрессия, чувство одиночества и плохая работоспособность могут преследовать вас только потому, что вы не умеете отдыхать или еще не поняли, какой отдых нужен именно вам.

Да, иногда очень легко сказать "отдохни", а у вас то самый привередливый куратор и всего несколько дней на большой проект и ничего на сон. Даже в такое время можно найти помощь в таких онлайн-ресурсах как studentshare.org. Здесь вы можете найти ответ на вопрос из проекта, который тормозит вас несколько дней или за определенное вознаграждение договориться о написании важной для вас работы в определенный срок. Также, есть возможность воспользоваться следующими функциями:

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Сегодня очень важно понимать свои "лимиты" и учитывать их, если вы цените свое психическое здоровье и наслаждаться жизнью в процессе обучения.