Губернатор Одесской области Максим Куцый просит Кабинет министров предоставить Администрации морских портов разрешение на принудительное поднятие танкера Delfi, дату подъема которого отложили на неопределенный срок после срыва дедлайна Зеленского.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера Делфи с побережья Одессы. Судовладелец уже дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна госструктурам и еще раз просит продления сроков ликвидации танкера. На этот раз до 10 августа.

Этой истории необходимо положить конец. Продолжать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя", - пишет Максим Куцый.

По его словам, у судовладельца было достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешаться АМПУ. Также Куцый объяснил, что осенью начнется сезон штормов, когда судно не смогут убрать из-за погодных условий. Руководитель Одесской ОГА также считает, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

Как сообщала "Страна", 22 ноября 2019 вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не позволял экипажу оставить судно. Спасательные катера также не могли подойти к танкеру близко из-за шторма.

Напомним, возле танкера "Delfi" концентрация нефтепродуктов в воде у танкера превышает норму в 5 раз.