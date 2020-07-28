Сейчас все родители столкнулись с необходимостью организовать обучение своих детей дома.

Как помочь ребенку учиться во-время карантина

Некоторые дети, несомненно, с удовольствием проводят целый день, играя в видеоигры и просматривая TikTok. Однако одна из главных задач родителей на сегодняшний день - организовать обучение ребенка дома, пока школы закрыты из-за коронавирус. Эти советы помогут вам организовать домашнее обучение и помочь ребенку получать необходимые знания в веселой и интересной форме.

Поговорите с детьми о коронавирусе

В первую очередь, нужно говорить с ребенком о том, что происходит. Родители делают все, чтобы их сын или дочь были в безопасности. Нужно объяснить, что ситуация серьезная, не вызывая паники. Имейте в виду, что вы никогда не знаете, какие преувеличены и ложные факты о Covid-19 дети могли узнать в Интернете или от друзей. Разговаривайте с ребенком и поддерживайте его, чтобы он мог выразить свой страх и обсудить то, что его волнует не только по отношению коронавируса, но и в целом.

Организация домашней школы

Несмотря на то, что придерживаться распорядка дня - это правильно, вы должны учитывать, что подходит именно для вашего ребенка больше. Например, активные дети могут лучше сосредоточиться, если им позволяют двигаться во время обучения. Некоторые дети хорошо учатся, когда слушают музыку через наушники. Поэтому оптимальный график обучения - это тот, который соответствует индивидуальным потребностям ребенка. Если возникнут сложности с выполнением домашних заданий, вы всегда можете найти paramountessays.com, который поможет в этом.

Старайтесь не перегружать ребенка учебой и менять место обучения в пределах квартиры или дома, чтобы избежать скуки. Убедитесь, что ребенок имеет нужную физическую активность, чтобы компенсировать пропущенные занятия по физкультуре.

Замечательные образовательные сайты

К счастью, есть много учебных сайтов для детей любого возраста. Более того, много бесплатных образовательных ресурсов, которыми могут пользоваться родители со всего мира. Одни сайты предлагают бесплатную загрузку электронных книг во время карантина, другие - игры для развития знаний и творчества.

Путешествуйте по миру, не выходя из дома

Даже путешествуя, вы все равно можете показывать и рассказывать ребенку о разных странах и культуре. В первый день вашего онлайн-путешествия, сделайте с ребенком игрушечный загранпаспорт, а затем еженедельно изучайте новую страну. Вы можете просматривать видео на YouTube, слушать вместе аудиокниги, или даже попробовать приготовить рецепт из страны недели. Например, если вы "путешествуете" по Дании, попробуйте испечь булочки с корицей.

Играйте в игры всей семьей игры

Нет лучшего способа содействовать семейным связям, чем играть в игры всем вместе. Выбирайте головоломки, которые соответствуют возрасту вашего ребенка, и каждый раз пробуйте что-то новое. В интернете можно найти много интересных и захватывающих игр, в которые могут играть несколько участников одновременно.

Читайте

Вы никогда не ошибетесь, подарив ребенку книгу. Этот вынужденный период социального дистанцирования является отличной возможностью для спокойного чтения. Дети могут читать короткие рассказы, приключенческие романы, журналы о спорте или моде и т.д., но именно сейчас - лучшее время для детей и взрослых читать литературу. Может понадобится терпение, чтобы настроить детей на чтение, но это того стоит.