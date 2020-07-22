Луцкий террорист Максим Кривош, который 21 июля захватил автобус с заложниками, а до этого был неоднократно судим, долгое время не нарушал закон, поэтому полиция не вела за ним постоянного наблюдения.

Об этом в ходе брифинга 22 июля сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

Впрочем, по его словам, в целом Кривош был в поле зрения полиции, так как ранее пребывал в местах лишения свободы.

"В рамках полномочий Нацполиции за ним был определенный надзор, но длительное время никаких нарушений закона за ним не наблюдалось, поэтому необходимости в ежедневном контроле или еженедельном законом предусмотрено не было", - сказал Крошко.

Находился ли луцкий террорист в состоянии алкогольного или наркотического опьянения во время совершения захвата, предстоит определить экспертизе. Однак, по словам Крошко, по внешнему виду Кривош был трезв.

Что касается психического здоровья захватчика заложников, официальной информации от медицинский учреждений касаемо каких-либо расстройств на сегодня нет.

Также Крошко заявил, что необходимости вводить в Волынской области какие-то дополнительные проверки и мероприятия после инцидента на сегодня нет.

Напомним, 21 июля Максим Кривош захватил автобус с заложниками в Луцке и удерживал 13 человек больше 12 часов. "Страна" подробно описывала, как это было.

У террориста были определенные требования, их он обнародовал в соцсети. В частности, он хотел, чтобы Порошенко, Аваков и другие представители власти на видео назвали себя террористами в законе и опубликовали бы такие сообщения в соцсетях.

От Зеленского луцкий террорист хотел, чтобы тот записал видеообращение с призывом посмотреть фильм "Земляне", что глава государства в итоге и сделал. Позже Кривош отпустил заложников. "Страна" сообщала, о чем фильм, который по требованию луцкого террориста отрекламировал Зеленский.

Также мы писали, что луцкому террористу предъявили обвинения по четырем статьям. Суд по мере пресечения состоится завтра.