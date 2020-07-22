Лидер праворадикальной организации "Национальный корпус", бывший командир полка "Азов" Андрей Билецкий опроверг информацию о том, что луцкий террорист Максим Кривош служил в его отряде.

Об этом в среду, 22 июля, Билецкий сообщил в своем телеграм-канале.

"Российское издание "Коммерсантъ" пишет, например, что террорист служил в Полку "Азов"! Был изгнан за гомосексуализм. Зная неадекватность наших медиа, не надо быть Кассандрой, чтобы предсказать жизнь этого фейка и в наших ватных СМИ. Инсайдер российского "Коммерсанта" - таинственный боец ​​по имени Феофан Добролюбов. Я могу ответственно заявить что Кривошей никогда не служил в Азове", - пишет радикал.

По его словам, военнослужащий "с экзотическим именем Феофан" также не числился в "Азове".

"Не служили и не служат люди с фамилиями Добролюбов, Тупоумов, Красноглазова и тд. И моя фамилия - не Белинский" - добавил Билецкий.

Напомним, во вторник, 21 июля, в 09:25 стало известно о том, что в Луцке террорист Максим Кривош взял в заложники 13 пассажиров пригородной маршрутки. Он удерживал их более 12 часов.

Ранее мы писали, что по данным российского издания "Коммерсантъ", которое ссылается на сослуживца луцкого террориста, Кривош якобы "давно угрожал что-то выкинуть".