То, как вы напишете мотивационное письмо, может изменить решение о принятии или отклонении вашего заявления, особенно для университетов с высокими стандартами.

Мотивационное письмо - это способ доказать, что именно вы - идеальный кандидат на получение степени магистра в университет, на который вы претендуете. Это возможность для вас продемонстрировать опыт, который вы получили, и объяснить, что привело к принятию этого решения.

Мотивационное письмо - это не просто формальность. Приемные комиссии воспринимают его очень серьезно, поскольку он отражает приверженность и намерения заявителя. Качество вашего письма свидетельствует о вашем характере, целях и амбициях. Именно поэтому вам необходимо удачно и четко выразить важные и интересные сведения о себе.

Написание такого письма для поступления в университет иногда может оказаться сложным процессом для некоторых абитуриентов. Многие студенты часто задают себе вопрос, как должно выглядеть письмо и как убедить инспекторов, что именно их кандитура - правильный выбор.

Прежде чем написать мотивационное письмо:

Во-первых, поскольку такое письмо крайне важное для рассмотрения вашей кандидатуры, вы должны убедиться, что делали все для его написания. Это не произведение, вы можете с легкостью завершить его за пару часов.

Прежде чем начать писать данное письмо, сначала нужно узнать как можно больше об университете, который предлагает магистерскую программу. Обычно сайт университетов достаточно информативный по его требованиям, ожиданиям и о том, какие квалификации и качества они надеются увидеть в своих кандидатов.

С чего начать мотивационное письмо?

Приступая к написанию письма, не забудьте привлечь внимание читателей с первых фраз, и сказать именно то, что они должны знать с самого начала. Убедитесь, что ваш текст читается просто и интересно. Не пытайтесь формулировать идеи банально и избегайте клише. Старайтесь захватить внимание читателя, сохраняя письмо профессиональным, без вульгаризмов и чрезмерной простоты.

Как написать свой мотивационное письмо?

Чтобы сделать ваше письмо максимально успешным, удостоверьтесь, что все эти пункты были вами учтены.

Запишите основные положения, которые вы хотите включить. Добавьте важные моменты, которые хотите осветить в своем письме, чтобы позже построить текст вокруг них, а затем обогатить их содержание.

Сформулируйте ответ на основной вопрос письма: почему вы считаете, что университет и магистерская программа именно для вас?

Сосредоточьте внимание на некоторых ваших сильных сторонах, прошлом опыте и качествах. Проверьте, соответствуют ли ваши качества и сильные стороны требованиям программы.

Не пишите слишком много. Большинство мотивационных писем по длине не превышают страницы.

Можно выбрать 3-абзацную структуру (вступление, основная часть, выводы) или 5-абзацную структуру (где текст включает 3 отдельные абзацы). Вы можете проверить больше деталей на онлайн ресурсах, таких как этот expert-writers.net

Подумайте о том, что вам действительно нужно, чтобы потом не разочароваться в написанном.

Как закончить мотивационное письмо?

Сделайте вывод, отметив свой интерес, и проявите благодарность за шанс проявить себя в письме. Возможно, еще раз подумайте, почему вы были бы ценным студентом программы. Таким образом вы мотивируете куратора отреагировать на ваше письмо положительно.