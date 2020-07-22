Во вторник, 22 июля, глава полиции Волынской области Юрий Прошко и руководитель областного управления СБУ Павел Данюков дали брифинг по поводу захвата террориста Максима Кривоша и освобождения заложников.

Трансляцию брифинга провела пресс-служба Волынской областной полиции в соцсети.

Уголовное дело предварительно открыто по четырем статьям: ст. 258 (террористический акт), ст. 147 УК Украины (захват заложников), ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 348 (угроза жизни и здоровью сотруднику правоохранительных органов).

Павел Данюков пояснил, почему вчера к Максиму Кривошу, который вышел из автобуса, долгое время никто не подходил, а так же, зачем подогнали БТР и использовали гранату уже после того, как он сдался.

"Шел переговорный процесс, который остался за кадром. Видео, которое опубликовали в интернете, было ограничено автобусом и террористом, и вы не видели, как на расстоянии с ним велись переговоры. Мы подозревали, что он мог оставить в автобусе взрывное устройство. Мы должны были убедиться, что у него не было дистанционного прибора управления, потому что в автобусе оставались заложники. Ему давались указания и вы это видели - поднять руки, опустить руки, повернуться, постоять, посмотреть.

Мы сканировали местность приборами выявления опасности для заложников. Только после этого к нему подошли сотрудники полиции и СБУ. Замглавы Нацполиции Евгений Коваль в желтой жилетке и в медицинской одежде был сотрудник СБУ", - рассказал глава областного управления СБУ.

"Задержка была вызвана профессиональной необходимостью... Это тактика работы. Отвлечение внимания", - добавил Данюков.

Глава областной полиции Юрий Прошко уточнил, что все это - тактика спецопераций и раскрывать все ее детали нельзя.

Что касается БТР, который подъехал уже после того, как Кривоша задержали, и взрыва, Данюков пояснил, что нужно было защитить автобус от возможного посягательства на автобус с другой стороны.

"Мы не знали, есть ли у него сообщники на площади", - рассказал Данюков.

Также правоохранители сообщили, что на первый взгляд Кривош был абсолютно трезв. У него изъяли автомат Калашникова, пистолет, несколько гранат и предмет, похожий на муляж взрывного устройства.

Видео: facebook.com/policevolyn

Напомним, "Страна" в материале "Спас людей или открыл ящик Пандоры?" выясняла, прав ли был Зеленский, что пошел на условия луцкого террориста.