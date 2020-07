Сервис EssayEdge создан для американских и иностранных абитуриентов, которые стремятся вступить в колледжи и университеты США. Компания предоставляет услуги по редактированию и консалтингу, что позволяет клиентам получить в результате качественное произведение, которое отвечает требованиям приема в американских вузах. Также компания имеет опыт работы более 23 лет, уникальные специалисты и комплексные виды услуг выделяют ее среди других.

Особенности работы

Главное направление деятельности - редактирование текстов поступающих в колледжи и университеты. Это исправление ошибок в грамматике, стилистике и структуре, а также полноценная критика и комментарии ко всем составных произведений. Клиент получает исправленное эссе, а также советы, которые помогут избежать распространенных ошибок в будущем. Почему следует выбрать именно EssayEdge?

Компания работает именно над произведениями для поступления, а также над текстами студентов. Учитывается специфику английского языка, требования вузов и потребности заказчика.

Редакторы - англоязычные специалисты из школ Лиги плюща (Йельский университет, Гарвард и т.д.).

Большой профессиональный опыт в работе с текстами разных направлений (медицина, наука, IT, образование, журналистика, юриспруденция и многие другие).

Быстрая работа без задержек. Клиент может получить результат уже через 24-48 часов.

Сервис https://www.essayedge.com/ значительно повышает шансы на поступление, помогает абитуриентам сделать качественным не только эссе, но и другие виды произведений.

Типы документов для поступления

Прежде всего, это Personal Statement, то есть Личное заявление, который должен предоставить абитуриент. В нем он описывает индивидуальную и общественную позицию, делая заявление интересным в глазах приемной комиссии.

Далее идет Statement of Purpose (Заявление о цели), в которой отражается желание учиться именно в этом вузе.

Admission Essay (Реферат) - дополнительное произведение, в котором можно показать разноплановость своей личности.

Resume / CV (резюме) - документ о собственных достижениях и работе, не похож на Personal Statement.

Letter of Recommendation (Рекомендательный лист) - профессиональный или академический документ с рекомендациями.

Cover Letter (Сопроводительное письмо) - важная часть пакета заявок, кратко описывает цель поступающего.

Процесс работы над произведениями клиентов налажен и быстрый. Надо пройти несколько простых этапов: регистрация и размещение заказа, оплата, получение работы. После создания аккаунта на сайте надо выбрать пакет услуг. Каждый из них предполагает полноценное редактирование и комментарии к тексту. Если нужны стандартные корректировки одного произведения с замечаниями, подойдет Proofreading. Редактирование и улучшение стиля, возможность повторного чтения предусматривает план Standard. Три и более произведения, в котором обозначены предложения по теме и стилю - в пакете All In One.

Эти три плана предусматривают работу над уже написанными произведениями. Если клиент еще не начал создание эссе и нуждается в помощи с этим, то поможет Premier. Это пакет услуг, которые начинаются с этапа мозгового штурма над темой, стилем и структурой произведения. Включая телефонные разговоры с редактором, первое редактирования и второе чтение.

Итак, сервис EssayEdge предоставляет полный комплекс услуг по редактированию, а также занимается консалтингом. Для поступающих это оптимальный вариант улучшить свой текст на всех уровнях и заинтересовать лучшие американские колледжи и университеты. Определиться с выбором услуги поможет инструкция на сайте, а также менеджеры, которые быстро отвечают в онлайн-чате. Можно также перейти к социальным страницам компании и узнать больше обо всех аспектах ее работы.