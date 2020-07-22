Соединенные Штаты Америки намерены выделить 38 миллионов долларов на кибербезопасность в Украине. В стране хотят ввести современные модели построения и постоянной поддержки безопасности IT-систем.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласования совместной концепции и планов - и на днях, наконец, проект окончательно зарегистрирован в Кабмине. Минцифры определено бенефициаром проекта, и я гарантирую, что каждый цент международной поддержки будет потрачен с максимальной эффективностью и результатом для страны. И мы будем публично отчитываться о ходе и расходах проекта", - написал Федоров.

По его словам, США - один из мировых лидеров в сфере кибербезопасности, поэтому опыт этой страны будет полезен для Украины.

"Противостояние стран уже давно перешло в киберпространство, и мы постоянно чувствуем негативную киберактивность северного соседа, поэтому должны достойно противостоять такой агрессии", - заявил Федоров.

Кроме того, по словам министра, в работу будет активно вовлечен бизнес. Федеоров также заявил, что в Украине уже стартовала активная фаза реформы кибербезопасности. Уже изменено руководство Госспецсвязи и начато развитие эффективного и современного государственного Киберцентра.

"Мы стремимся обеспечить централизацию и защиту государственной IТ-инфраструктуры и реестров. Должны уйти в небытие КСЗИ (бесполезная бумажка на пять лет) и другие стандарты безопасности 90-х, взамен должны появиться современные модели построения и постоянной поддержки безопасности IТ-систем", - отметил Федоров.

Напомним, недавно в СНБО предупредили о новых типах кибератак, которые могут оставить Украину без интернета.

Также мы писали, что хакеры всего за неделю совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.