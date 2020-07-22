Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект относительно права следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве.

Об этом сообщает sud.ua.

Проект закона № 3915 от 21.07.2020 определяется как неотложный и предполагает внесение изменений в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Текста законопроекта на сайте парламента пока нет.

Напомним, что согласно статье 183 УПК следственный судья при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей обязан определить размер залога, достаточный для обеспечения выполнения подозреваемым обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи.

Часть 4 ст. 183 УПК определяет, что судья, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, учитывая основания и обстоятельства, предусмотренные статьями 177 и 178 настоящего Кодекса, вправе не определить размер залога в уголовном производстве:

1) по преступления, совершенным с применением насилия или угрозой его применения;

2) по преступлениям, повлекшим гибель человека;

3) в отношении лица, в отношении которого в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако мера была нарушена;

4) по преступления, предусмотренным статьями 255-255-3 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", судьям разрешили подменять заболевших коллег в условиях карантина. Напомним, что адвокаты раскритиковали закон, позволяющий судам работать в условиях карантина.