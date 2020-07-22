Сегодня, 22 июля, в Киеве были усилены меры безопасности, после того, как вчера по всей стране прокатилась волна сообщений о минировании стратегических объектов - вокзалов, аэропортов и станций метро.

Как показали сегодняшние события эти меры не были напрасными, Так, в Соломенском районе, на площади Космонавтов бдительные прохожие заметили подозрительный чемодан.

Об этом в соцсети сообщает ресурс "Киев оперативный".

"В Киеве на площади Космонавтов возле подземного перехода обнаружен одинокий чемодан с неизвестным содержимым. На месте полиция и взрывотехники", - говорится в описании фото.

Ранее "Страна" сообщала, что вчера в Киеве возле метро "Минская" раздался мощный взрыв, саперы обезвредили два устройства.

Так же мы рассказывали, что меньше часа назад в Киеве закрыли станцию метро "Вокзальная". Идет массовая эвакуация из-за подозрительного чемодана.