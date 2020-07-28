Программа OnCampus SUNY позволяет учиться в Нью-Йорке

Поступление в американский вуз может быть сложным процессом, особенно для учащихся старших классов. Нужно не только выучить английский, но и хорошо составить языковой тест, собрать справки и сертификаты, иметь выписки из банков о большом счете. Иногда поступающие не готовы самостоятельно адаптироваться к жизни в США, однако хотят получать качественное образование. В таком случае на помощь придут специальные программы, одна из которых OnCampus SUNY.

Что за программа и для кого?

OnCampus SUNY является подготовительной программой, которая проводится на базе колледжа Morrisville State College. Это часть образовательной системы Государственного университета штата Нью-Йорк, состоящая из колледжей и университетов. В целом это 64 учреждения. Учебная программа предназначена для иностранных студентов, помогает им адаптироваться к обучению в американских университетах.

В капмусах есть необходимое для комфортного проживания и обучения, коммуникации. Доступно проживание в 1-2-местных комнатах общежития, с общими ванными на 3-4 человека. Доступные услуги прачечной, питания, спортивной и культурного досуга. Студенты смогут гулять по Нью-Йорку, изучать его прелести, так как жить и учиться ученики будут в самом центре города.

Условия и стоимость программы

Обучение в рамках программы начинается в январе или августе, по выбору студента. Два семестра стоят 25 000 долларов, дополнительно надо оплатить проживание и страховку. Эти затраты себя оправдывают, учитывая, что этот год подготовки в результате будет засчитан как первый курс обучения. То есть выпускник украинской средней школы может адаптироваться к обучению именно во время его процесса.

OnCampus SUNY поможет пройти обязательную общеобразовательную программу, в состав которой входят предметы по английскому языку, математике, академические навыки и прочее. После прохождения курса надо набрать 33-34 кредита в рамках модуля не сложно сделать за 2 семестра. Это разумный вариант подготовки к сдаче теста SAT, оплачивается отдельно.

Успешное прохождение OnCampus SUNY означает, что студент может самостоятельно выбрать заведение в рамках системы. Можно изучать бизнес, инженерию, IT, медицине, психологии, маркетинг, журналистику и еще много направлений. Кроме того, доступна гибкая система образования, которая позволяет выбирать дополнительные предметы для продолжения обучения на выбранной специальности. Также успешные кандидаты имеют поддержку от университета в виде стипендии, ее размер достигает 2000-3000 долларов.

Как подать документы

Самый простой вариант - обратиться в агентства, которые специализируются на подготовке и подаче заявок в учебные программы и даже вузов. Например, Edusteps, которые предлагают на выбор два варианта услуг: "Пакет Free" и "Пакет Premium". В первом случае консультант выдает форму заявки и список необходимых документов, студент сам все готовит и возвращает только на проверку. Второй вариант - полное сопровождение, включая подготовку всех документов, их перевод и правильное оформление, включая визу.

Начать подготовку к вступлению в программу можно из средних классов. Например, учить усиленно английский и будущие профильные предметы. Это поможет быстро и успешно изучить все предметы из программы и, возможно, в будущем получать стипендию. Всевозможные гранты чаще всего доступны более целенаправленным студентам, часто их отличия и интересные эссе становятся причиной зачисления на ту или иную программу. Кстати, с быстрым и качественным написанием любых произведений поможет ресурс essay-company.com. Осталось взяться за дело и делать все необходимое, чтобы начать получать качественное американское образование.