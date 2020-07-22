Нью-Йорк преодолел эпидемию коронавируса, но теперь перед "столицей мира" предстала новая проблема. Мегаполис сотрясают множественные погромы и рекордная волна убийств на фоне экономического кризиса и сокращения финансирования полиции.

Немецкая газета Der Spiegel посвятила этому отдельный материал.

В частности, издание описывает, как семья сидела вокруг гриля у игровой площадки. В Бруклине стояла знойная ночь, люди ели, пили и смеялись. Внезапно подъехал внедорожник, из него выскочили двое неизвестных и открыли огонь. Ранения получили трое мужчин - а также годовалый Дэвелл Гарднер, который спал в коляске. Через три часа Дэвелл умер в больнице.

Мэр города Билл де Блазио лично принес свои соболезнования матери Дэвелла.

"Никто не может представить, что она переживает", - сказал он. "Мы позаботимся о том, чтобы ни одна другая мать не страдала от этого".

Однако чиновник вряд ли сможет сдержать это обещание. За июнь в Нью-Йорке было зарегистрировано 205 перестрелок, что на 130 больше, чем в этом же месяце 2019 года. Число жертв убийств в июне выросло на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года - до 39%. Затем наступили праздничные выходные 4 июля, когда американцы отмечают День независимости: 64 перестрелки, 11 жертв, причем четверо - в один день.

"Тяжелое лето, - сказал Теренс Монахан, начальник управления нью-йоркского департамента полиции после первых июльских выходных, которые он назвал "одними из самых жестоких в современной истории". "Это показывает, сколько людей бегают с оружием", - добавил полицейский.

При этом речь идет не только о Нью-Йорке. Чикаго, Вашингтон, Майами, Атланта, Миннеаполис, Филадельфия, Хьюстон: повсюду сейчас растет число случаев насилия с применением огнестрельного оружия, и повсюду в результате гибнут и дети.

Президент США Дональд Трамп уже увидел в этом кризисе возможность ввести строгие меры для установления законности и порядка перед выборами 3 ноября. "Нью-Йорк вышел из-под контроля", - заявил он и объявил о введении на следующей неделе "серьезных" мер против насилия на его бывшей родине и в других "леворадикальных городах".

Трампу хотелось бы отправить военных во все регионы, в которых проходят протесты Black Lives Matter (Жизни темнокожих имеют значение - Ред.) после смерти темнокожего американца Джорджа Флойда и волна насилия может ему в этом посодействовать.

К такой печальной статистике Нью-Йорк привели сразу несколько факторов:

Более 671 тысяч жителей Нью-Йорка потеряли работу, в мае, последнем изученном месяце, уровень безработицы в городе составил 18,3 процента. Последний раз такие цифры были в период глобального экономического кризиса 2008 года.





Досрочно освобождены 2,5 тысячи заключенных городской тюрьмы Райкерс, поскольку в ней произошла вспышка коронавируса. Многие из них обвинялись в незаконном хранении оружия.





Коронавирусом заразились тысячи правоохранителей. На больничном порой находилось более семи тысяч нью-йоркских полицейских. Всего штат насчитывает 38 тысяч сотрудников. В полиции также говорят, что протесты отвлекают их внимание от преступлений.





Власти Нью-Йорка 30 июня сократили финансирование Департамента полиции примерно на один миллиард долларов или шестую часть обычного бюджета.





Власти также решили отменить запланированный прием на работу около 1160 сотрудников и лишили полицейских таких функций, как мониторинг за нелегальной торговлей, бездомными на улицах и безопасностью в школах.

На данный момент нью-йоркская полиция уверена, что мэр и горсовет "сдали город в руки преступников".

"Сообщение мэра жителям Нью-Йорка было недвусмысленным: полицейских на улицах будет меньше. Хотя число случаев применения огнестрельного оружия в городе за последнюю неделю удвоилось. Уже сейчас у полицейского департамента Нью-Йорка не хватает личного состава", - заявил Пэт Линч, глава Police Benevolent Association, крупнейшего профсоюза полиции Нью-Йорка.

На этом фоне жители покидают Нью-Йорк более быстрыми темпами, чем какой-либо город США. Тенденция эта, правда, не нова: население штата в целом уменьшается уже четвертый год подряд. В 2018 году газета New York Post со ссылкой на перепись сообщала, что представители среднего класса покидают Нью-Йорк в масштабах, невиданных со времен Великой депрессии. Издание назвала ситуацию "великим исходом".

Журналисты связывали это с повышением налогов, увеличением расходов на проживание и снижением зарплат из-за внедрения различных технологических решений. В 2019 году число жителей штата сократилось на 76 тысяч человек - примерно на 0,4% - и это самое большое сокращение среди всех штатов в США. В значительной степени эти показатели достигнуты за счет миграции из мегаполиса.

Согласно данным группы Corcoran, цены на недвижимость на Манхэттене уже снизились на 26 процентов по сравнению с прошлым годом, что является крупнейшим падением за последние несколько лет.

При этом спрос на аренду и покупку жилья в пригороде с марта 2020 года вырос на 300 процентов.

"Белые воротнички", которые раньше хвастались квартирами в Нью-Йорке в шаговой доступности от своих офисов, теперь могут работать удаленно из любого города и даже штата, не вздрагивая по ночам от звука взрывающихся петард и перестрелок.

На месте, где был застрелен годовалый Дэвелл Гарднер, десятки скорбящих собрались во вторник вечером на акцию протеста. "Ты забрал у меня моего сына. Ты заслуживаешь гореть в аду", - обратился к преступнику мужчина.

Как сообщала "Страна", в США продолжаются беспорядки с погромами, грабежами, пожарами и вандализмом. Они начались после убийства полицейскими темнокожего американца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы "свергли коммунистов" и теперь им предстоит справиться с нашествием "радикальных левых".