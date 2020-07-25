На Западе открылся новый фронт борьбы против дискриминации.

К борцам за расовое равноправие после убийства темнокожего в США, добавились защитники трансгендеров - людей, у которых гендерная идентичность не совпадает с зарегистрированным при рождении полом (в том числе и те, кто сменили свой пол при помощи медицинских процедур).

Поводом стало высказывание известной писательницы, автора книг о Гарри Потере Джоан Роулинг, которая прокомментировала статью с заголовком на либеральном портале Devex "После Covid-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют" (так "политкорректно" предложили называть женщин, чтобы не обижать трансгендеров, поскольку у транс-женщин менструаций нет).

"Я уверена, что для обозначения этих людей уже есть какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Жинщины? Жайнщины? Жунщщ?" - саркастически написала автор "Гарри Поттера" в своем Twitter.

Из-за этого комментария ей устроили настоящую травлю. Ее обвинили в трансфобии и нетерпимости к трансгендерам. Кроме того, некоторые решили, что Роулинг отказывает женщинам в праве считаться таковыми, если у них есть проблемы со здоровьем. Писательницу обозвали "феминаци", "сукой", TERF ("транс-исключающей радикальной феминисткой").

На писательницу обрушилась пресса, активисты, собственные фанаты, лондонский издательский дом отказался с ней работать.

"Страна" разбиралась, что происходит между Роулинг и защитниками сексуальных меньшинств.

"Говорить правду - не означает ненавидеть"

Позже Роулинг разместила другие твиты на ту же тему, чтобы прояснить свою позицию.

"Если пола не существует, то не бывает и однополого влечения. Если пола не существует, то стирается проживаемая женщинами всего мира реальность. У меня есть знакомые трансгендеры, и я люблю их, но если уничтожить понятие пола, то это лишит многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Говорить правду - не означает ненавидеть", - примирительно написала она.

Однако травля не прекратилась. К критике присоединились звезды "Гарри Поттера" и "Фантастических тварей": Дэниел Редклифф, Эмма Уотсон и Эдди Редмейн. Часть коллег бойкотировала ее литературное агентство.

Сыгравший Гарри Поттера актер написал, что "трансгендерные женщины - это женщины, любое утверждение обратного стирает личность и достоинство трансгендерных людей". Он извинился перед фанатами саги, сказав, что "я глубоко сожалею о той боли, которую причинили вам эти комментарии".

"Трансгендеры - те, кем они себя называют, они имеют право жить своей жизнью без того, чтобы их постоянно спрашивали или говорили им, что они не те, за кого себя выдают", - высказалась Уотсон.

Киностудия Warner Bros., под эгидой которой снималась франшиза о Гарри Поттере, также сделала заявление относительно комментариев Роулинг по гендерным вопросам, отметив, что придерживается "политики толерантности".

В ответ на все это Роулинг написала на своей сайте целое эссе, в котором очень жестко ответила своим недругам.

“Мы переживаем самый женоненавистнический период времени на моей памяти. Еще в 80-е годы я представляла, что если у меня будут дочери, то они будут жить лучше, чем я. Но видя негативную реакцию на феминизм и то, насколько онлайн-культура насыщена порнографией, я понимаю, что сейчас девушкам живется значительно хуже. Я никогда не видела, чтобы женщин унижали и обесчеловечивали до такой степени, как сейчас.

Одна из целей отрицания важности биологического пола заключается в размывании идеи о том, что у женщин есть собственная реальность, обусловленная их полом, и что некто расценивает ее как угрозу, потому что она делает женщин сплоченным политическим классом.

Кроме того, "инклюзивный" язык, который называет женщин "менструаторами" и "людьми с вульвой", многие женщины считают бесчеловечным и унизительным. Я понимаю, почему транс-активисты считают этот язык уместным и добрым, но для тех из нас, кому грубые мужчины плевали вслед и выкрикивали оскорбления, он не нейтрален, он враждебен и отчужден", - написала Роулинг.

Многие ее поддержали.

В соцсети распространился хештег #IStandWithJKRowling для тех, кто сочувствует автору "Гарри Поттера". Женщины в знак солидарности с Роулинг начали покупать Гарри Поттера и снова вывели всю сагу в топ продаж на Амазоне - 7 позиций из 10 самых популярных книг в разделе фикшн (не детская литература).

А после того как транс-активисты начали постить под хэштэгом #Икабог (под ним дети выкладывали свои иллюстрации к новой книге Роулинг) картинки порнографического содержания, то многие женщины взяли на себя роль модераторов-добровольцев и удаляли порнографию.

Культура бойкота

Атаку на Роулинг называют типичным проявлением так называемой cancel culture или "культуры бойкота”, получившей распространение в странах Запада.

Против этой культуры выпустили открытое письмо полторы сотни интеллектуалов, включая саму писательницу, социолога Фрэнсиса Фукуяму, российского оппозиционера, шахматиста Гарри Каспарова. Они выразили опасение, что движение за расовое равноправие и права меньшинств может привести к цензуре и разжигаю ненависти. Однако в соцсетях их тоже раскритиковали.

Роулинг с единомышленниками отмечают, что понимают стремление защитников расового и социального равенства и меньшинств обеспечить равноправие. Однако, по мнению подписавшихся, не стоит превращать "идеалы сопротивления" в догму и принуждение. В котором признаются, что и на западе со свободой слова не все в порядке.

"В нашей культуре широко распространяется нетерпимость к противоположным взглядам и тенденция смотреть на сложные политические вопросы через призму чёрно-белого мышления. Редакторов увольняют за размещение противоречивых материалов, журналистам не рекомендуется освещать некоторые темы", – говорится в письме.

Автор письма отмечают, что от ограничений на свободу дискуссий в итоге могут пострадать социально незащищённые группы. Они также осудили "непропорциональные наказания", назначаемые руководителями учреждений на фоне панических настроений.

"Путь к победе над плохими идеями заключается в разоблачении, споре и убеждении, а не в попытках заставить замолчать или отогнать", – подчёркивают авторы.

Для Роулинг это уже не первый ЛГБТ-конфликт. Писательница уже сталкивалась с критикой после того, как публично поддержала уволенную сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстетер, которая выступила против инициативы правительства Шотландии разрешить людям самим выбирать себе официальный пол. Форстейтер заявила, что есть только два биологических пола - и ее уволили за трансфобию. Роулинг тогда опубликовала в твиттере серию ироничных сообщений. В итоге ЛГБТ-сообщество обвинило Роулинг в недостаточном понимании проблем трансгендеров.

После нынешнего скандала дошло до того, что Роулинг обвинили в расизме и антисемитизме, вспомнив некоторых персонажей из книг о Гарри Поттере.

Некоторые полагают, что Роулинг, которую часто обвиняли в неполиткорректности, частично сама спровоцировала травлю.

"Чем объяснить гнев, выплеснувшийся на Джоан Роулинг? Поклонники отрекаются от нее, сайты удаляют ее фотографии, газеты публикуют разгромные статьи. "Неподобающие" взгляды кумира принять трудно. Все это лишь доказывает, насколько глубоко поколение миллениалов сформировано миром неполиткорректной Роулинг", - пишет The Atlantic.

Другие отмечают опасную тенденцию усиления радикалов и ненависти в обществе.

"Я думаю, автору книг о Гарри Поттере абсолютно всё равно, у каких человеческих видов могут быть месячные, а у каких нет. Как и мне, впрочем. И тем более всё равно, кто там как себя ощущает и характеризует. Писательница обстебала боязнь слова "женщина" – ей в комментах тысячу раз написали про матку и менструацию, а потом её же саму обвинили в зацикленности на гениталиях. Так и работает логика оскорблядства. Больной безумный мир", - написал у себя в "Живом журнале" известный российский блогер Илья Варламов.

"Мир, в котором можно лишиться работы за то, что написала в соцсетях, что "пол это биологическая реальность". В котором социальные активисты требуют стереть имя автора из его книг и проектов за призыв называть женщин женщинами, а не менструаторами. Ученым не дают заниматься беспристрастными исследованиями из-за того, что результат научных открытий может кого-то обидеть. Это какое-то королевство кривых зеркал, ожившие оруэлловские антиутопии. Путь к деградации общества", - пишет в Facebook блогер Майя Гусейнова.